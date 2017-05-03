علوم وتكنولوجيا
03 أيار 2017
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توقف خدمة "واتساب"

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توقف خدمة &quot;واتساب&quot;
توقفت خدمة "واتساب" عن العمل مساء الاربعاء حيث لم يعد باستطاعة المشتركين تبادل الرسائل القصيرة عبر الخدمة .

ونقلت رويترز عن متحدث أن "واتساب" على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة وتعمل على حلها في أقرب وقت.
 
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