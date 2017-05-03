مصادر في الكتائب لـ"الجمهورية": انها لعبة عضّ أصابع

للكتائب رأيه الخاص...

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LBCI News Lebanon

تعليقاً على كلام السيد حسن نصرالله، قالت مصادر حزب الكتائب "انّ الحزب يرفض أيّ محاولة لتزوير طبيعة المشكلة الحالية في لبنان، معتبرة انّ ما يتمّ التداول به ليس سعياً الى إنتاج قانون انتخابي أفضل من القانون القائم ولكنه لعبة عضّ أصابع بين شركاء السلطة الحالية حول أحجامهم الفئوية في التركيبة التي يمسكون بها والتي لا يتفقون من خلالها الّا على قطع الطريق على التغيير الذي يتطلّع اليه اللبنانيون عموماً والشباب خصوصاً.

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