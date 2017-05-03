مصادر في الكتائب لـ"الجمهورية": انها لعبة عضّ أصابع

تعليقاً على كلام السيد حسن نصرالله، قالت مصادر حزب الكتائب "انّ الحزب يرفض أيّ محاولة لتزوير طبيعة المشكلة الحالية في لبنان، معتبرة انّ ما يتمّ التداول به ليس سعياً الى إنتاج قانون انتخابي أفضل من القانون القائم ولكنه لعبة عضّ أصابع بين شركاء السلطة الحالية حول أحجامهم الفئوية في التركيبة التي يمسكون بها والتي لا يتفقون من خلالها الّا على قطع الطريق على التغيير الذي يتطلّع اليه اللبنانيون عموماً والشباب خصوصاً.
واعتبرت المصادر لـ"الجمهورية
" أنّ الأمور بلغت حداً لم تعد معه المعالجات ممكنة من دون تغيير جذري في ذهنية الحكم تترجمه طبقة سياسية جديدة ينتجها الرأي العام اللبناني وتحاكي آمال الشباب.