جنبلاط لـ"الديار": السيد نصرالله محق

عشية انعقاد مجلس الوزراء اليوم، قال النائب وليد جنبلاط "لاحظت ان جدول اعمال مجلس الوزراء يضم قرابة 40 بند سفر، والكلفة تتحملها طبعا الخزينة العامة"، سائلا "ما هذا النشاط والحيوية، الجمهورية كلها مسافرة، وهذا يدل على كم انهم مهتمون بشؤون المواطن".

وعما إذا كان سيظل يعارض خيار التصويت في مجلس الوزراء، أضاف جنبلاط لـ"": "لقد واجهنا محاولة التصويت واسقطناها بخطة اعتراضية، والسيد حسن نصرالله اكد ان ملف قانون الإنتخاب حساس جدا ولا يُحل إلا بالتوافق، وكلامه في محله، كما انني اوافقه على ان البلد يقف على حافة الهاوية وانقاذه يتطلب التفاهم والتسوية، وهو بهذا الطرح لم يتناغم معي فقط بل تناغم مع الجميع.