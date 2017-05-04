أخبار دولية
04 أيار 2017
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قتيلان في إطلاق نار داخل حرم جامعي في تكساس

لم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل... Lebanon, news ,lbci ,أخبار دالاس, اميركا,تكساس,لم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل...
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قتيلان في إطلاق نار داخل حرم جامعي في تكساس
اعلنت الشرطة الأميركية إن مسلحا فتح النار داخل حرم جامعة "نورث ليك" بمدينة دالاس في ولاية تكساس فأسقط قتيلا ثم انتحر، وذلك بعد يومين من حادثة طعن في جامعة أخرى بالولاية.
 
ولم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل. 
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