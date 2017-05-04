أخبار دولية
04 أيار 2017
04/05/2017 00:10:07
قتيلان في إطلاق نار داخل حرم جامعي في تكساس
لم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل...
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LBCI News Lebanon
اعلنت الشرطة الأميركية إن مسلحا فتح النار داخل حرم جامعة "نورث ليك" بمدينة دالاس في ولاية تكساس فأسقط قتيلا ثم انتحر، وذلك بعد يومين من حادثة طعن في جامعة أخرى بالولاية.
ولم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل.
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