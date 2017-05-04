قتيلان في إطلاق نار داخل حرم جامعي في تكساس

لم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل...

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LBCI News Lebanon

اعلنت الشرطة الأميركية إن مسلحا فتح النار داخل حرم جامعة "نورث ليك" بمدينة دالاس في ولاية تكساس فأسقط قتيلا ثم انتحر، وذلك بعد يومين من حادثة طعن في جامعة أخرى بالولاية.

ولم تكشف السلطات عن هوية مطلق النار ولا القتيل.