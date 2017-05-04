تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية الى الصين

العلاقات بين البلدين بدأت تشهد تراجعا في السنوات الاخيرة

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LBCI News Lebanon

وجهت وسائل الاعلام الكورية الشمالية الرسمية تحذيرا شديد اللهجة الى الصين الحليفة الرئيسية للبلاد، مشددة على ان بكين يجب ان تشعر بالامتنان لبيونغ يانغ التي تؤمن لها الحماية.

ونشرت وكالة الانباء الرسمية تعليقا يحذر الصين من "عواقب خطيرة" اذا واصلت اختبار صبر الشمال.

وبدأ التحالف بين كوريا الشمالية والصين خلال الحرب الكورية (1950-1953) وتعتبر بكين الحليف التجاري الاول للشمال وابرز جهة مانحة له.

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إلا ان العلاقات بين البلدين بدأت تشهد تراجعا في السنوات الاخيرة بينما تزداد مخاوف الصين ازاء الطموحات النووية لجارتها في الشمال ومخاطر ان يؤدي ذلك الى أزمة اقليمية.