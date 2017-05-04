هل أنشأ داعش شبكة تواصل اجتماعية خاصة للدعاية والتمويل؟

"يوروبول" تحقق في انشاء تنظيم الدولة الإسلامية شبكة تواصل اجتماعي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش,أوروبا,"يوروبول" تحقق في انشاء تنظيم الدولة الإسلامية شبكة تواصل اجتماعي

LBCI News Lebanon

تُحقّق وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في إمكان أن يكون تنظيم الدول الإسلامية ومنظمات إرهابية أخرى في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمنية.

وقال المتحدث باسم يوروبول جان أوب جين أورث الأربعاء "نُحقّق حالياً في احتمال انشاء تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات إرهابية أخرى منصةً إعلامية اجتماعية".

الإعلان

وأوضح لوكالة فرانس برس "ما زلنا نسعى للتعرف إلى كل تفاصيل الحساب، بما في ذلك من أنشأه ولأي هدف"، لافتاً إلى أن المؤشرات الاولية يبدو انها تُظهر روابط بين تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعات إرهابية اخرى.

وأجرت يوروبول الأسبوع الماضي عملية مدتها 48 ساعة ضد الدعاية التي تقوم بها مجموعات متطرفة وإرهابية على الإنترنت.