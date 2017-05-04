القوات العراقية تفتح جبهة جديدة ضد داعش بالموصل

جبهة جديدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية

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LBCI News Lebanon

اقتحمت القوات العراقية الجانب الغربي لمدينة الموصل الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة الاسلامية من المحور الشمالي، في اندفاع جديد يضيق الحصار على الجهاديين وسط المدينة.

وباشرت القوات العراقية في 19 شباط هجوما لاستعادة الجانب الغربي من المدينة، لكن العمليات تباطأت من المحور الجنوبي بعد ان بلغت القوات المدينة القديمة التي تضم شوارع ضيقة جدا ومباني متلاصقة لا يمكن للاليات العسكرية المرور عبرها.

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وستوجه استعادة كامل مدينة الموصل التي اعلنها زعيم تنظيم الدولة الاسلامية عاصمة "الخلافة" في ظهوره العلني الاول قبل نحو ثلاث سنوات، ضربة قاسية الى التنظيم في العراق.

وتخوض القوات العراقية منذ اسابيع عدة معارك ضارية حول المدينة القديمة في الموصل لكنها تواجه مقاومة شديدة تبطىء تقدمها.​