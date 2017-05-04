أسرار الصحف 4 - 05 - 2017

أسرار الصحف

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LBCI News Lebanon

المستقبل

إن ازدياداً ملحوظاً في حجم زيارات الوفود الاستثمارية الى طرابلس برز في الآونة الأخيرة آخرها أربعة وفود صينية أبدت اهتماماً بالاستثمار في عاصمة الشمال باعتبارها جزءاً من "طريق الحرير" وبوّابة لإعادة إعمار سوريا.

الجمهورية

يُسجَّل إنزعاج متبادل بين قوَّتين حليفتين تُحاول كل منهما إبقاءَه طي الكتمان.

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إعتبرت جهات سياسية أن موقف شخصية بارزة من التحديات المطروحة، أتت بمثابة حبل نجاة لإنقاذ شخصية كبيرة.

بعث زعيم سياسي برسالة شكر لمسؤول حزبي كبير على وقوفه الى جانبه في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.

البناء

كشف متابعون أنّ عدداً من الشخصيات والأفرقاء السياسيين، وفي أكثر من منطقة لبنانية، أوعزوا للمسؤولين عن ماكيناتهم الانتخابية ببدء تزييت هذه الماكينات والتحضير للانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، على اعتبار أنّ عدم الاتفاق على قانون جديد، يعني تلقائياً الدخول في مرحلة من الفراغ لثلاثة أشهر بعد العشرين من شهر حزيران المقبل، تليها حكماً انتخابات على أساس القانون النافذ