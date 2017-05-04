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04 أيار 2017
04/05/2017 01:42:44
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة عند أنفاق المطار باتجاه بيروت بسبب تعطل ناقلة جنود تابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة عند أنفاق المطار باتجاه بيروت بسبب تعطل ناقلة جنود تابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب
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LBCI News Lebanon
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