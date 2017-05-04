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04 أيار 2017
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة عند أنفاق المطار باتجاه بيروت بسبب تعطل ناقلة جنود تابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة عند أنفاق المطار باتجاه بيروت بسبب تعطل ناقلة جنود تابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة عند أنفاق المطار باتجاه بيروت بسبب تعطل ناقلة جنود تابعة للقوات الدولية العاملة في الجنوب
 
 
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