كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

يستمر الطقس الربيعي المتقلب اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة معتدلة فيما التقلبات الجوية تتركز خصوصا في المناطق الشمالية (الداخلية وعلى الجبال).
الخميس 4/5/2017:
طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب أحيانا، مع استقرار في درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا، وتتراوح الحرارة ساحلا بين 15 و 23 درجة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.
الجمعة 5/5/2017:
طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا، مع استقرار في درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا وتتراوح الحرارة ساحلا بين 14 و 22 درجة.
واحتمال تساقط أمطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.
السبت 6/5/2017:
طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب أحيانا مع استقرار في درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا وتتراوح الحرارة ساحلا بين 15 و 22 درجة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.
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