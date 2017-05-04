كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

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يستمر الطقس الربيعي المتقلب اليوم وفي الأيام المقبلة مع بقاء درجات الحرارة معتدلة فيما التقلبات الجوية تتركز خصوصا في المناطق الشمالية (الداخلية وعلى الجبال).الخميس 4/5/2017:طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب أحيانا، مع استقرار في درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا، وتتراوح الحرارة ساحلا بين 15 و 23 درجة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.الجمعة 5/5/2017:طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب احيانا، مع استقرار في درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا وتتراوح الحرارة ساحلا بين 14 و 22 درجة.واحتمال تساقط أمطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.السبت 6/5/2017:طقس ربيعي معتدل الحرارة ومتقلب أحيانا مع استقرار في درجات الحرارة واجواء غائمة جزئيا وتتراوح الحرارة ساحلا بين 15 و 22 درجة مع احتمال تساقط أمطار متفرقة على الجبال وفي الداخل.