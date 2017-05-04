أمن وقضاء 04 أيار 2017 04/05/2017 03:19:38 الأمن العام يذكّر المسافرين براً بخدمة Express

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LBCI News Lebanon

تُذكر المديرية العامة للأمن العام المسافرين الراغبين بالعبور السريع أمام منافذ الأمن العام في المراكز الحدودية البرية (العبودية، العريضة، المصنع)، أنه تم إستحداث خدمة سريعة Express في هذه المراكز اعتباراً من شهر آب 2016. للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الرقم 1717 أو مراجعة موقع الأمن العام اللبناني : www.general-security.gov.lb الإعلان