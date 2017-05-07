خطوات تدمّر العلاقات العاطفية... تجنّبوها!

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يرى الكثيرون أن الصمت هو وسيلة جيدة للتعبير عن الغضب وخيبة الأمل والاستياء... ولكن مما لا شك فيه أن التواصل الجيّد مع الشريك قد يكون أيضاً وسيلة فعالة للتخفيف من حدة الصراعات بين الثنائي.سنعرض عليكم في ما يلي 4 أمور قد تدمّر الحب والعلاقة عليكم تجنّبها:-اللامبالاة: عندما يعبّر أحد الطرفين عن إنزعاجه من أمر ما، على الشخص الآخر تفهمه وإعطاء أهمية لهذا الأمر، وذلك بهدف فهم الأسباب الكامنة وراء استيائه هذا، من أجل تحسين الركائز الأساسية للعلاقة وتمتينها.-العدوانية: العدوانية في اتخاذ المواقف قد تكون السبب الأساسي في القضاء على العلاقة. من المهم جداً أن يبوح الإنسان بانزعاجه من هذه الطريقة في التعامل والتواصل كي يلفت نظر شريكه اليها بهدف محاولة تغيير أسلوبه. إن الصمت في هذا الموقف قد يضرّ بالعلاقة.-القمع الجنسي: إن عدم معرفة رغبة الشريك الجنسية قد تكون واحدة من العوامل الأساسية التي تتسبب بتدمير العلاقة. من الضروري أن يكون الطرفان على معرفة ودراية برغبة الآخر الجنسية. من هنا لا داعي للخجل من الإفصاح عن الرغبة الجنسية امام الشريك بهدف تحسين نوعية العلاقة.-انعدام الثقة: إن انعدام الثقة بين الحبيبين هو من أكثر الأسباب شيوعاً لتدمير الحب. عدم وجود الثقة سيتعب الطرفين لأن هذا الأمر سيكون مصدر قلق دائم لهما.