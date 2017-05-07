فوائد صحية مذهلة تجعل من الصنوبر أفضل أنواع المكسرات... تعرّفوا اليها!

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تعتبر حبوب الصنوبر، واحدة من أهم أنواع المكسرات من الناحية الطبية والصحية.تحتوي هذه الحبوب على مكوّنات غذائية أساسية وفعّالة جداً لصحة جسم الإنسان.من هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي الفوائد الغذائية الصحية لحبوب الصنوبر والتي تجعلها أكثر أهمية مقارنة مع سواها من المكسرات:-تحتوي حبوب الصنوبر على كمية كبيرة من الفوسفور التي تتجاوز نسبتها كلّ المكسرات الأخرى.-يعتبر الصنوبر مصدراً غنياً باليود. وقد أثبت العلماء أن 100 غرام من الصنوبر يكفي لتلبية الاحتياجات اليومية من الأحماض الأمينية والمغذيات الهامة التي يحتاجها البالغون.-تحتوي حبوب الصنوبر على كميات كبيرة من حمض الأوليك، وهو نوع من الدهون غير المشبعة، الذي يساعد على التحكم بمستويات الكوليسترول.-الصنوبر غني بالفيتامينات والألياف. يحتوي على الفيتامينات B1، B2، B3، التي تساهم في تحسين أداء الجهاز العصبي. كذلك إن محتوى الألياف في الصنوبر يساعد على تحسين عملية الهضم.-حبوب الصنوبر تعزز النوم العميق​ إذ تحتوي على كمية كبيرة من التربتوفان، وهو حمض أميني أساسي يساعد على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهي الناقلات العصبية الهامة للنوم المنتظم.-تحتوي حبوب الصنوبر على فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة، يحارب الجذور الحرة التي تسرع عملية الشيخوخة.-يعتبر الصنوبر مصدراً كبيراً لفيتامين K الذي يحسّن الدورة الدموية ويقوي العظام والأسنان.