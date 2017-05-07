نصائح للحصول على بطن مسطح خلال فترة قصيرة جداً!

الإعلان

إذا أردتم الحصول على جسم مثالي ​قبل فصل الصيف والتمتع بمعدة مسطّحة ما عليكم سوى الالتزام بهذه العادات اليومية للاستيقاظ من دون بطن منتفخ!على الرغم من أن اللبن ​يُعرف بأنه ​من أساسيات كلّ نظام غذائي صحي، إلّا أنّ كمية كبيرة منه تحتوي على مستويات عالية من اللاكتوز الذي يصعب هضمه في الصباح. يُنصح بتناول اللبن كوجبة عشاء لا فطور!مارسوا التمارين الرياضية ​قبل النوم، إذ يكفي أنّ تقوموا بتمارين لمدة 8 دقائق فقط قبل الخلود إلى النوم حتى تلاحظوا النتيجة في الصباح التالي.استحموا بالمياه الباردة قبل النوم وذلك لخفض درجة حرارة الجسم وتحفيز الأنسجة الدهنية التي تستهلك الطاقة وترفع درجة حرارة الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى حرق الدهون. وإذا كنتم غير قادرين على تحمل المياه الباردة ​فاستحموا بالمياه ​المعتدلة الحرارة.تجنّبوا تناول الأطعمة الصينية لأنّها تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم ما يسبب الانتفاخ.عدم تناول العلكة الخالية من السكّر لأنّها تحتوي على السوربيتول الذي يتطلب وقتاً طويلاً للهضم.عدم تناول ألواح حلوى الطاقة لأنها تحتوي على مصل اللبن اللاكتوز الذي يسبب الانتفاخ والغازات.عدم تناول الفواكه المجففة لأنّه بالرغم من كونها مصدرا هاما للمغذيات والألياف إلّا أنّها تحتوي على نسبة فركتوز عالية جداً. فإذا كنتم تعانون من مشاكل في امتصاص هذه السكريات، ستشعرون بانتفاخ البطن في الصباح.​قوموا بتدليك بعض النقاط المعينة من البطن، كلّ نقطة لـ 3 دقائق يومياً، تماماً كما في الفيديو التالي للتخلّص من انتفاخ المعدة.شاهدوا الفيديو: