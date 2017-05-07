غضب فأطلق النار فقتلها... سارة ضحية مجرم مطلوب فار

توفيت الشابة سارة سليمان (24 سنة) متأثرة بجروحها بعد اصابتها برصاصة طائشة في رأسها جراء اطلاق نار امام ملهى blue bar في زحلة.

كما اصيب الشاب سيمون معوض (33 عاما) برصاصة برجله ، نقل على اثرها الى مستشفى خوري العام بزحلة.

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وبالتفاصيل، فإنه بعيد الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الاحد ولدى خروج سارة من الملهى برفقة مجموعة من الاصدقاء كانوا يحتفلون بعيد ميلاد أحدهم، صودف حصول حادث سير امام الملهى وفي خلال قيام خبير السير بالكشف على الحادث مرت بجانبهم سيارة رباعية الدفع من طراز Tahoe يقودها طه المصري، فطلب منه احد الاشخاص فتح الطريق لتسهيل المرور، فلم يعجبه الامر.

وعمد المصري الى اطلاق الرصاص نحو الملهى عشوائيا، ما ادى الى اصابة كل من سارة وسيمون.