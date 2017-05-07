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07 أيار 2017
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وفاة الشابة سارة سليمان (24 سنة) متأثرة بجروحها بعد اصابتها باطلاق نار امام ملهى ليلي في زحلة

وفاة الشابة سارة سليمان (24 سنة) متأثرة بجروحها بعد اصابتها باطلاق نار امام ملهى ليلي في زحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سليمان,سارة,الشابة,وفاة,
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وفاة الشابة سارة سليمان (24 سنة) متأثرة بجروحها بعد اصابتها باطلاق نار امام ملهى ليلي في زحلة
 
 
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