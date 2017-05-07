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07 أيار 2017
07/05/2017 04:53:44
وفاة الشابة سارة سليمان (24 سنة) متأثرة بجروحها بعد اصابتها باطلاق نار امام ملهى ليلي في زحلة
وفاة الشابة سارة سليمان (24 سنة) متأثرة بجروحها بعد اصابتها باطلاق نار امام ملهى ليلي في زحلة
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LBCI News Lebanon
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