ابو فاعور: لن نقبل بأي قانون يقوم على قاعدة تقسيم اللبنانيين

أقام الحزب التقدمي الاشتراكي، لمناسبة عيد العمال والذكرى 68 لتأسيس الحزب، مهرجانا حاشدا برعاية رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ممثلا بالنائب وائل ابو فاعور وبحضور تيمور جنبلاط، كرمت خلاله كوكبة من المناضلين التقدميين.

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وأكد وكيل داخلية اقليم الخروب في الحزب الدكتور سليم السيد ان تاريخ الحزب يحتم عدم الاستسلام او الاستسهال ويدعو الى المواجهة والتصدي بوعي مترامي الاهداف السياسية والاجتماعية والثقافية، كما يدعو الى الانماء الانساني.

وقال:"نحن ناضجون فكريا ووطنيا وملتزمون الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية في الجبل".

ثم ألقى أبو فاعور كلمة راعي المهرجان جاء فيها : "وليد جنبلاط يرسل اليكم تيمور ليقول لكم، ان العهد عهد، واننا سنسلك هذه المسيرة ونستمر فيها من اجل الاحلام الكبرى ولأجل المبادىء الكبرى التي حملتموها مع كمال جنبلاط وجمال عبد الناصر ووليد جنبلاط ومع رفيق الحريري ومع كل الشرفاء والمناضلين في هذا الوطن، وسنحملها سويا بإذن الله مع تيمور جنبلاط".

وعن قانون الانتخاب، أكد ابو فاعور ان "الحزب التقدمي الاشتراكي لن يقبل بأي قانون يقوم على قاعدة تقسيم اللبنانيين وفرزهم، واقامة جدران العزل والفصل بينهم".