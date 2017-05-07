أخبار دولية
07 أيار 2017
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رياض سيف رئيسًا جديدًا للإئتلاف السوري المعارض

رياض سيف يتغلب على منافسه خالد خوجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعارضة,سوريا,رياض سيف يتغلب على منافسه خالد خوجة
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رياض سيف رئيسًا جديدًا للإئتلاف السوري المعارض
انتخب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي يتخذ من اسطنبول مقرا، رياض سيف رئيسا له، متغلبا على منافسه خالد خوجة، وخلفا لانس العبدة الذي انتخب في اذار 2016.

سيف من مواليد دمشق وكان نائبا في عهد الرئيس بشار الاسد ووالده الراحل حافظ الاسد. وهو من النواب القلائل الذي انتقدوا النظام وسياساته الاقتصادية علنا. وقد امضى ثمانية اعوام في السجن لتنظيمه طاولات مستديرة اسبوعية حول حقوق الانسان في منزله بعد العام 2000. وغادر سوريا في حزيران 2012 واصبح نائبا لرئيس الائتلاف الوطني السوري لدى تأسيسه بعد بضعة اشهر.
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