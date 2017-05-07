قاووق: أزمة قانون الانتخاب تهدد التوافق والاستقرار

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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق ان استمرار أزمة قانون الانتخابات سببه تمسك بعض القوى السياسية بمواقفه.ولفت قاووق الى ان أزمة قانون الانتخابات وصلت الى مرحلة خطرة باتت تهدد التوافق الوطني والاستقرار السياسي، معتبرا أن كل مكسب سياسي انتخابي يكون على حساب التوافق الوطني والاستقرار السياسي هو خسارة للبنان واللبنانيين.وشدد على ان المسؤولية الوطنية تفرض العمل على أولويتين: الأولى المحافظة على التوافق الوطني والاستقرار السياسي، والثاني العمل على توافق انتخابي يرضي جميع القوى والفئات.