أخبار محلية
07 أيار 2017
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قاووق: أزمة قانون الانتخاب تهدد التوافق والاستقرار

قاووق: كل مكسب سياسي انتخابي على حساب التوافق الوطني هو خسارة للبنان واللبنانيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار حزب الله, لبنان,قاووق,قاووق: كل مكسب سياسي انتخابي على حساب التوافق الوطني هو خسارة للبنان واللبنانيين
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رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق ان استمرار أزمة قانون الانتخابات سببه تمسك بعض القوى السياسية بمواقفه.

ولفت قاووق الى ان أزمة قانون الانتخابات وصلت الى مرحلة خطرة باتت تهدد التوافق الوطني والاستقرار السياسي، معتبرا أن كل مكسب سياسي انتخابي يكون على حساب التوافق الوطني والاستقرار السياسي هو خسارة للبنان واللبنانيين.
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وشدد على ان المسؤولية الوطنية تفرض العمل على أولويتين: الأولى المحافظة على التوافق الوطني والاستقرار السياسي، والثاني العمل على توافق انتخابي يرضي جميع القوى والفئات.
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