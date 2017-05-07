أخبار دولية
07 أيار 2017
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اشتباكات مستمرة بين داعش وقوات سوريا الديموقراطية شمال الطبقة

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اشتباكات مستمرة بين داعش وقوات سوريا الديموقراطية شمال الطبقة
ما زال العشرات من جهاديي تنظيم داعش يقاتلون في آخر جيب يسيطرون عليه في شمال مدينة الطبقة التي استعادت قوات سوريا الديموقراطية الجزء الاكبر منها، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الاحد.
      
وتقع مدينة الطبقة التي يسيطر عليها الجهاديون منذ العام 2014، على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات على بعد نحو خمسين كلم غرب مدينة الرقة، معقل الجهاديين الابرز في سوريا.  
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وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية (تحالف فصائل عربية وكردية) منذ بدء معركة الطبقة في 22 اذار من السيطرة على 90 في المئة من المدينة، التي كانت تعد مقرا لابرز قيادات التنظيم المتطرف.
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