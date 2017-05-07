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07 أيار 2017
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الشرطة الفرنسية تعلن انتهاء الانذار الامني في محيط اللوفر وعودة الامور الى طبيعتها

الشرطة الفرنسية تعلن انتهاء الانذار الامني في محيط اللوفر وعودة الامور الى طبيعتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الانذار,انتهاء,تعلن,الفرنسية,الشرطة,
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الشرطة الفرنسية تعلن انتهاء الانذار الامني في محيط اللوفر وعودة الامور الى طبيعتها
 
 
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