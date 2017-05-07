أمن وقضاء
07 أيار 2017
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صرخة الصيادين في وجه اصحاب مغاسل الرمل

اعتصام للصيّادين وقطع الطريق لبعض الوقت في الجناح Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحر,الرملة البيضاء,اعتصام للصيّادين وقطع الطريق لبعض الوقت في الجناح
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شاطئ البحر الممتد بين الرملة البيضاء والشويفات وصولا الى خلدة يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد  معاودة اصحاب مغاسل الرمل رمي المخلفات في البحر عند مطمر الكوستابرافا ....
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