أمن وقضاء
07 أيار 2017
07/05/2017 08:28:39
صرخة الصيادين في وجه اصحاب مغاسل الرمل
اعتصام للصيّادين وقطع الطريق لبعض الوقت في الجناح
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LBCI News Lebanon
شاطئ البحر الممتد بين الرملة البيضاء والشويفات وصولا الى خلدة يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد معاودة اصحاب مغاسل الرمل رمي المخلفات في البحر عند مطمر الكوستابرافا ....
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