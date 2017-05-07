صرخة الصيادين في وجه اصحاب مغاسل الرمل

اعتصام للصيّادين وقطع الطريق لبعض الوقت في الجناح

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LBCI News Lebanon

شاطئ البحر الممتد بين الرملة البيضاء والشويفات وصولا الى خلدة يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد معاودة اصحاب مغاسل الرمل رمي المخلفات في البحر عند مطمر الكوستابرافا ....