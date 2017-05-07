الجميل: المشكلة في منطق الصفقات واتخذنا قرارا بالمواجهة

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اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان المهمة التي تخوضها الكتائب صعبة لأنها لا تقتصر على ملف واحد بل تنسحب على نهج كامل يدمر طموح الشباب في بناء دولة تشبههم.واشار الجميل، خلال لقاء عقد في اقليم الرميل الكتائبي، الى ان المشكلة تكمن في منطق الصفقات، مذكراً بما حصل في ملفي الكهرباء والضرائب وقال:" عندما واجهنا بالأرقام موضوع الكهرباء واجهتنا الحكومة مجتمعة واتهمتنا بأننا على خطأ واصرت على ان الخطة جيدة لا شوائب فيها ولكنهم بعد يومين عادوا وتراجعوا ليقرروا ان الخطة غير سليمة وان المناقصات غائبة والأسعار مرتفعة".وسأل: "هل استيقظتم فجأة وهل على الراي العام ان يثور في كل مرة لكي تتحركوا بعدما تكونون قد صدقتم على القرارات في مجلس الوزراء تماما كما حصل في موضوع الضرائب التي عدتم وتنصلتم منها بعد يومين ؟".واكد الجميل ان الكتائب اتخذت قرارا بمواجهة هذا الأمر وتغييره بقوة الناس مهما حاول البعض سن قوانين على القياس مؤكداً الإصرار على تقديم نهج جديد للناس واداء سياسي نظيف وشريف وصدق في التعاطي.