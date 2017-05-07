هذه هي مخترعة الـ Spinner

تعرفوا على مخترعة الـ Spinner

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LBCI News Lebanon

يبدو ان لعبة السبينر Spinner التي غزت الاسواق وانامل طلاب المدارس ليست جديدة، إذ إن مخترعة اللعبة خرجت عن صمتها وكشفت عن تاريخ واسباب اختراعها.

فقد اعلنت كاثرين هاتنغر Catherine Hettinger ولاية فلوريدا ، انها اخترعت الـ Spinner في الثمانينيات من القرن الماضي، بهدف تلسية ابنتها سارة آنذاك و كانت تبلغ 7 سنوات.

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ونقلت صحيفة Guardian عن كاثرين البالغة اليوم 62 عاماً ظلت تدفع ثمن تجديد رخصة براءة اختراعها لسنوات الى ان وصلت في عام 2005 الى مرحلة لم تعد تملك فيها مبلغ 400 دولار لتجديد الرخصة.

ورداً على سؤال لصحيفة "الغارديان"عن المداخيل والارباح التي يحققها مسوقو اللعبة الآن ،قالت :" ببساطة لم أكن أملك المبلغ "



