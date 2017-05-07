صبية عمرها 24 سنة قتلها شخص كان عم بيقوّص لأنو معصّب، وهيدا الشخص عليه مذكّرات توقيف ومع هيك كان حر طليق.. شاركونا اراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ مين_بيحمي_الأزعر