الرئيس عون يوقع كتابه "ما به اؤمن"

الغاية الأساسية منه زرع زنار من الأرز

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه "قطع وعدا بالا تبقى هناك ارض بور في لبنان، الا ونزرع فيها الاخضرار، ولا تبقى تلال في لبنان جرداء كما هي حاليا".



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وأقامت مؤسسة "العماد ميشال عون"احتفالا، في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر اليوم، لإطلاق باكورة أعمالها، وهو كتاب وضعه عون وحمل عنوان "Ceque je crois" بنسخته الفرنسية، و"ما به اؤمن" بنسخته العربية. واضاف خلال احتفال اطلاق كتابه "ما به اؤمن"، ان "الغاية الاساسية من الكتاب هي زرع زنار من الارز على سلسلة جبال لبنان، لكي تصبح متصلة ببعضها بعضا، فتعبر بذلك الارزة كافة الاراضي اللبنانية وتربط ابناء الشعب اللبناني بأجمعه".وأقامت مؤسسة "العماد ميشال عون"احتفالا، في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر اليوم، لإطلاق باكورة أعمالها، وهو كتاب وضعه عون وحمل عنوان "Ceque je crois" بنسخته الفرنسية، و"ما به اؤمن" بنسخته العربية.

ويتناول الكتاب رؤية رئيس الجمهورية الانسانية والفكرية في عدد من الامور والمبادئ الحياتية، وقد جاء عصارة فكره وخبرته على امتداد عقود من الزمن، عاش فيها تجارب انسانية وحياتية مختلفة، قادته الى تكوين رؤية شاملة في الانسان والحياة والمجتمع والله والايمان والعطاء والسياسة.