بالصورة: شيرين عبد الوهاب في مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان... مع ابنتيها!

أغنية كده يا قلبي بقت أحلى لما غنيتها أنا وحبيبي الطفل شريف، ربنا يتمم شفاك على خير وتكبر وتبقى إنسان ناجح لإنك تستاهل كل خير ❤

A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on May 6, 2017 at 10:15am PDT