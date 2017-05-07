بالصورة: شيرين عبد الوهاب في مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان... مع ابنتيها!

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أغنية كده يا قلبي بقت أحلى لما غنيتها أنا وحبيبي الطفل شريف، ربنا يتمم شفاك على خير وتكبر وتبقى إنسان ناجح لإنك تستاهل كل خير ❤ A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on May 6, 2017 at 10:15am PDT

فرحانة بزيارتي للصرح العظيم مستشفي ٥٧٣٥٧ وفرحت أكتر بحبيبي الباشمهندس شريف وبالغنا معاه أنا ومريم وهنا وربنا يكمل شفاء كل أطفالنا علي خير 🙏 A post shared by Sherine Abdel-Wahab (@sherine) on May 6, 2017 at 4:48am PDT

شاركت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب فيديو وصورة من زيارتها مستشفى لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان مع ابنتيها هنا ومريم.وعلّقت شيرين على الفيديو الذي نشرته عبر ​حسابها الرسمي على ​انستغرام بالقول: "أغنية كده يا قلبي بقت أحلى لما غنيتها أنا وحبيبي الطفل شريف، ربنا يتمم شفاك على خير وتكبر وتبقى إنسان ناجح لإنك تستاهل كل خير."وعلى الصورة التي جمعتها بالطفل شريف وابنتيها قالت شيرين: "فرحانة بزيارتي للصرح العظيم مؤسسة مستشفى سرطان الاطفال 57357 وفرحت أكتر بحبيبي الباش مهندس شريف وبالغنا معاه أنا ومريم وهنا وربنا يكمل شفاء كل أطفالنا علي خير."إليكم الصورة والفيديو: