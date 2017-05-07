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07 أيار 2017
07/05/2017 11:34:47
بيبلوس يفوز على الرياضي بنتيجة 88 - 78 ويعادل سلسلة نصف نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة 1 - 1
بيبلوس يفوز على الرياضي بنتيجة 88 - 78 ويعادل سلسلة نصف نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة 1 - 1
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LBCI News Lebanon
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