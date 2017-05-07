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07 أيار 2017
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بيبلوس يفوز على الرياضي بنتيجة 88 - 78 ويعادل سلسلة نصف نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة 1 - 1

بيبلوس يفوز على الرياضي بنتيجة 88 - 78 ويعادل سلسلة نصف نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة 1 - 1 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بنتيجة,الرياضي,يفوز,بيبلوس,
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بيبلوس يفوز على الرياضي بنتيجة 88 - 78 ويعادل سلسلة نصف نهائي XXL Energy بطولة لبنان بكرة السلة 1 - 1
 
 
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