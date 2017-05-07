مقدمة النشرة المسائية 07-05-2017

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في ختام الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية , وقفَ مرشحُ الوسط ايمانويل ماكرون ليقول للفرنسيين انه يريد ان يُصبح رئيسَ الوطنيين في مواجهة تهديدِ القومييين , فيما وقفت مرشحةُ اليمين المتطرف مارين لوبن لتؤكد ان التصويتَ لصالحها هو الاساسُ لبقاء فرنسا .لم يعهد الفرنسيون سقفَ الخطاب التحريضي هذا , وفيما انقسمت اصواتُ المقترعين اليوم بين شعار الانتصار على الفكر المتطرف , و شعارِ فرنسا للفرنسيين , إمتنع ستة وعشرون بالمئة من الفرنسيين عن التصويت, حماية ً لما سمُّوه قيمَ الجمهوريةِ القائمة على المساواة والحرية والإخاء .بعد ساعة من الان , يُتوقع صدورُ النتائج التي ستحددُ هوية َ سيدِ او سيدة elysee , وحينها سيَعرف العالمُ مستوى الجنوحِ نحو التطرف الذي ظهر من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي و نتائجِ الانتخابات الرئاسية الاميركية , فهل ستنضم فرنسا الى موجة الرُهاب التي تضربُ العالمَ ام ان قيمَ الجمهورية ستنتصر؟في كل الاحوال , سيكون بعد قليل رئيسٌ ثامن للجمهورية الخامسة , خارجٌ عن احزاب اليمين واليسار التقليدية , رئيسٌ سيواجِهُ حتماً مصاعبَ في ضمان الأغلبية في البرلمان الذي سيُنتخب بدوره في حزيران المقبل , ما يفرض عليه سياسةَ تفاوضٍ قاسية مع كل الاطراف لضمان تمرير سياسته كونَه لا يتمتع بدعم اي من الاحزاب السياسية المعروفة .وفيما تخوضُ فرنسا معركة َالحفاظ على قيمها , انخفض مستوى القيم اللبنانية الى ما دونَ القدرة على توافق ٍ على اجراء انتخاباتٍ نيابية أُجِّلت دورتين ,والى ما دونِ القدرة على الحد من الفساد , وحتى الى ما دونِ القدرة على توقيف مجرم مطلوب بأربع مذكرات توقيف , يَسرح ويمرح مسلحا بين مواطنين ابرياء , ويضع حدا لحياة تشبه الربيع .