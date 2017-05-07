إخراجات قيد لبنانية للسوريين؟

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا لمعرفة ملابسات تزوير إخراج قيد لبناني لشخص سوري على أنه لبناني وذلك في منطقة القبيات في شمال لبنان.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن التحقيقات لدى قوى الأمن الداخلي حيث هو الموقوف الذي كان يحمل إخراج القيد المزور، لاتزال في بدايتها مشيرة إلى أن مأمور النفوس في القبيات لا يتحمل مسؤولية هذا التزوير، وأن المسؤولية تقع على عاتق المختار.
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