إخراجات قيد لبنانية للسوريين؟

التحقيقات بدأت.. من وقع الطلب، من أصدر، ومن المتورط؟

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LBCI News Lebanon

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا لمعرفة ملابسات تزوير إخراج قيد لبناني لشخص سوري على أنه لبناني وذلك في منطقة القبيات في شمال لبنان.



وقالت مصادر في وزارة الداخلية إن التحقيقات لدى قوى الأمن الداخلي حيث هو الموقوف الذي كان يحمل إخراج القيد المزور، لاتزال في بدايتها مشيرة إلى أن مأمور النفوس في القبيات لا يتحمل مسؤولية هذا التزوير، وأن المسؤولية تقع على عاتق المختار.

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