أخبار دولية 07 أيار 2017 07/05/2017 13:12:48 السياسية الاقتصادية...نجمة ما بعد الانتخابات الفرنسية

أيا يكن الفائز، فان الانظار في المرحلة المقبلة تتجه الى السياسية الاقتصادية

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LBCI News Lebanon

وزير اقتصاد سابق، مستشار اقتصادي سابق، ومصرفي سابق، هل ستسرع هذه المواقع الثلاثة طريق ايمانويل ماكرون الى قصر الايليزيه, أم انه سيبقى سجين تجربته كوزير للاقتصاد في أسوأ حكومات جمهورية فرنسا الخامسة؟ الإعلان