الراعي عاد من الفاتيكان حاملا تحية من البابا للبنان...

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وصل الى بيروت مساء اليوم، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عائدا من الفاتيكان، بعد زيارة استمرت عدة ايام، شارك خلالها في حضور اجتماعات الامانة العامة الحبرية لوسائل التواصل الاجتماعي والاعلام، كذلك تسلم مرسوم تعيينه محاميا روتاليا في المحكة الروتالية، وهي ارفع محكمة في الفاتيكان، كذلك التقى قداسة البابا فرنسيس وسلمه دعوة لزيارة لبنان.ولدى وصوله الى صالون الشرف في المطار، استهل الراعي كلامه بنقل تحية من البابا فرنسيس الى لبنان. وقال: "وجهت الدعوة الى قداسة البابا لزيارة لبنان، موقعة من البطاركة الكاثوليك الاربعة ككنيسة كاثولكية، بعد ان وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دعوة رسمية وخطية لقداسته، وقد عبرنا بأن زيارته الى لبنان ستكون فرحة لكل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، وسيرى قداسته برنامجه وسيتم الاتصال بالرئيس والكنيسة"، معربا عن سعادته بـ"حمل تحيات البابا بنديكتوس، الذي لا ينسى زيارته الى لبنان، وكل مرة يسأل عن اوضاع اللبنانيين".وعن قانون الانتخاب، لفت الراعي الى ان الوقت اصبح داهما والجميع يمسك قلبه بيده، حتى لا نصل الى العشرين من شهر حزيران المقبل، ونحن بدون قانون، مذكرا بـ "قول منسوب للبنانيين بانهم يصنعون حلولا في ربع الساعة الاخير".