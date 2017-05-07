ايمانويل ماكرون...رئيس فرنسا الجديد

وهكذا علق العالم...

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LBCI News Lebanon

فاز المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون في الانتحابات الرئاسية الفرنسية متفوقا على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة 66.06 %، ​بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وبذلك، يصبح ماكرون (39 عاما) اصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما). وبذلك، يصبح ماكرون (39 عاما) اصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما).

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ماكرون سيبدأ تشكيل حكومته​

ويشارك ماكرون هذا الاسبوع في احتفالات عدة الى جانب الرئيس المنتهي ولايته فرنسوا هولاند كما سيحضر تشكيلة حكومته المقبلة.



ولم يحدد بعد يوم تسليم السلطات بين الرئيسين لكن يرتقب ان يكون في 14 ايار على ابعد تقدير.



ويرتقب ان تضم حكومته المقبلة حوالى 15 وزيرا وان تجمع بين الاطياف السياسية وشخصيات من المجتمع المدني الى جانب عدد غير محدد من وزراء الدولة.



وهذا الاسبوع، ستقدم الحركة السياسية التي أسسها ماكرون قبل نحو سنة، "المرشحين والمرشحات الذين سيتولون تشكيل الغالبية البرلمانية المقبلة".



والاثنين سيشارك الرئيس المنتخب في احياء ذكرى استسلام المانيا في 8 ايار 1945 على جادة الشانزيليزيه الى جانب هولاند.



والاربعاء سيلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته وزيره السابق للاقتصاد في مناسبات تنظم في وسط باريس في اليوم العالمي لذكرى العبودية.​

العالم يهنىء ماكرون