ايمانويل ماكرون...رئيس فرنسا الجديد

فاز المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون في الانتحابات الرئاسية الفرنسية متفوقا على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن بنسبة 66.06 %، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
وبذلك، يصبح ماكرون (39 عاما) اصغر رئيس في تاريخ فرنسا مع تحقيقه فوزا كبيرا على مرشحة حزب الجبهة الوطنية (48 عاما).
ماكرون سيبدأ تشكيل حكومته
ويشارك ماكرون هذا الاسبوع في احتفالات عدة الى جانب الرئيس المنتهي ولايته فرنسوا هولاند كما سيحضر تشكيلة حكومته المقبلة.
ولم يحدد بعد يوم تسليم السلطات بين الرئيسين لكن يرتقب ان يكون في 14 ايار على ابعد تقدير.
ويرتقب ان تضم حكومته المقبلة حوالى 15 وزيرا وان تجمع بين الاطياف السياسية وشخصيات من المجتمع المدني الى جانب عدد غير محدد من وزراء الدولة.
وهذا الاسبوع، ستقدم الحركة السياسية التي أسسها ماكرون قبل نحو سنة، "المرشحين والمرشحات الذين سيتولون تشكيل الغالبية البرلمانية المقبلة".
والاثنين سيشارك الرئيس المنتخب في احياء ذكرى استسلام المانيا في 8 ايار 1945 على جادة الشانزيليزيه الى جانب هولاند.
والاربعاء سيلتقي الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته وزيره السابق للاقتصاد في مناسبات تنظم في وسط باريس في اليوم العالمي لذكرى العبودية.
العالم يهنىء ماكرون
اعلن قصر الاليزيه ان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هنأ بحرارة خلفه، وقال في بيان "فوزه الكبير يؤكد أن الأغلبية الكبيرة جدا من مواطنينا الفرنسيين أرادوا التوحد حول قيم الجمهورية وإظهار ارتباطهم بالاتحاد الأوروبي".
وهنأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب ماكرون بفوزه، مغردا عبر تويتر "اهنىء ايمانويل ماكرون بفوزه الكبير اليوم كرئيس مقبل لفرنسا. انني اتطلع للعمل معه".
أما رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اعتبر برسالة عبر تويتر، ان الفرنسيين اختاروا "مستقبلا اوروبيا".
ورأى المتحدث باسم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ان ماكرون "هو انتصار لاوروبا قوية وموحدة".
وتحدث ماكرون هاتفيا لمدة عشر دقائق مع المستشارة الألمانية وأبلغها بأنه سيسافر إلى برلين قريبا جدا.
أما المسجد الرئيسي في باريس، اشار الى أن فوز ماكرون يعطي الأمل لمسلمي فرنسا بأن بوسعهم العيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية.