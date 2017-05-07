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07 أيار 2017
07/05/2017 14:15:28
لوبن: النسبة التي حصلت عليها لم يسبق لها مثيل والجبهة الوطنية ستكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون
لوبن: النسبة التي حصلت عليها لم يسبق لها مثيل والجبهة الوطنية ستكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون
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LBCI News Lebanon
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