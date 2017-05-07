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07 أيار 2017
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لوبن: النسبة التي حصلت عليها لم يسبق لها مثيل والجبهة الوطنية ستكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون

لوبن: النسبة التي حصلت عليها لم يسبق لها مثيل والجبهة الوطنية ستكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون Lebanon, news ,lbci ,أخبار عليها,حصلت,التي,النسبة,لوبن,
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لوبن: النسبة التي حصلت عليها لم يسبق لها مثيل والجبهة الوطنية ستكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون
 
 
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