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07 أيار 2017
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المسجد الرئيسي في باريس: فوز ماكرون يعطي الأمل لمسلمي فرنسا بأن بوسعهم العيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية

المسجد الرئيسي في باريس: فوز ماكرون يعطي الأمل لمسلمي فرنسا بأن بوسعهم العيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية Lebanon, news ,lbci ,أخبار باريس,الرئيسي,المسجد,
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المسجد الرئيسي في باريس: فوز ماكرون يعطي الأمل لمسلمي فرنسا بأن بوسعهم العيش في انسجام واحترام للقيم الفرنسية
 
 
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