كيف اوقعت القرعة الفرق بتصفيات كأس العالم في كرة السلة ؟

تصفيات كأس العالم في كرة السلة: لبنان مع الاردن وسوريا والهند

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LBCI News Lebanon

سُحبت بعد ظهر الأحد قرعة تصفيات كأس العالم في كرة السلة للرجال لجميع القارات (81 منتخب) وذلك في مدينة غوانغ زو الصينية.ووقع لبنان ضمن المجموعة الثالثة لقارة آسيا الى جانب الأردن وسوريا والهند.

وضمّت القارة الآسيوية 16 منتخب بحيث قسّموا الى أربع مجموعات وكل مجموعة تضم اربعة منتخبات. وستنطلق تصفيات كأس العالم في تشرين الثاني المقبل وفق نظام الذهاب والاياب لأول مرة .

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وستتأهل المنتخبات الثلاثة الأوائل في كل مجموعة آسيوية الى الدور الثاني (12 منتخب) على ان تقسم المنتخبات المتأهلة الى مجموعتين تضم كل منهما ستة منتخبات .

وستتأهل ثلاثة منتخبات من كل مجموعة مباشرة الى نهائيات كأس العالم التي ستقام في الصين في العام 2019 اضافة الى أفضل منتخب يحل في المركز الرابع اي ان المطلوب سبعة منتخبات آسيوية للتأهل الى النهائيات عبر التصفيات باعتبار ان الصين تأهلت حكماً لأنها الدولة المضيفة.

يشار الى ان لبنان شارك ثلاث مرات متتالية في نهائيات كأس العالم : في العام 2002 في مدينة انديانابوليس الاميركية وفي العام 2006 في اليابان وفي العام 2010 في تركيا.

وفي اتصال مع رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا ،الموجود في الخارج، أوضح ان "لبنان وقع ضمن مجموعة حظوظه أكبر فيها من منافسيه لكننا لن نقلّل من شأن اي منتخب ضمن مجموعتنا" مضيفاً "ان الاتحاد سيضع خطة تحضيرية للمنتخب بالتعاون مع لجنة المنتخبات الوطنية التي يرئسها ياسر الحاج والتي تقوم بمهامها على اكمل وجه" .