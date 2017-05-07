ماذا جاء في الكلمة الاولى لماكرون كرئيس لفرنسا؟

ماذا قال ماكرون لمن صوت ضده؟

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LBCI News Lebanon

أعلن ايمانويل ماكرون بعد انتخابه رئيسا لفرنسا أنه سيكون في طليعة الحرب على الإرهاب، وسيتصدى للانقسامات التي تعاني منها فرنسا مؤكدا انه يدرك غضب وقلق وشكوك الفرنسيين.



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وكان قد اعتبر ماكرون للوكالة الفرنسية للأنباء ان صفحة جديدة تفتح بالنسبة الى فرنسا، آملا في ان تكون صفحة الامل والثقة المستعادين. كذلك، وجه ماكرون تحية لمنافسته مارين لوبن، واكد في كلمة القاها من المقر العام لحملته في باريس، انه سيعمل "على اعادة نسج العلاقات بين اوروبا والمواطنين".وكان قد اعتبر ماكرون للوكالة الفرنسية للأنباء ان صفحة جديدة تفتح بالنسبة الى فرنسا، آملا في ان تكون صفحة الامل والثقة المستعادين.

ماذا قال ماكرون لمن صوت ضده؟

ومن أمام متحف اللوفر وسط انصاره، أكد ماكرون أن "فرنسا انتصرت وسأكون وفيا لتعهدي عبر حماية الجمهورية، واعتبارا من الغد علينا تعزيز الاقتصاد ومهمة كبيرة بانتظارنا."



وتوجه ماكرون لمن صوت ضده قائلا "سأعمل على انهاء الأسباب التي دفعت البعض الى التصويت للتطرف."​