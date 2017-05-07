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07 أيار 2017
07/05/2017 15:27:28
ترامب عبر تويتر: أهنئ إيمانويل ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا وأتطلع بشدة للعمل معه
ترامب عبر تويتر: أهنئ إيمانويل ماكرون على فوزه الكبير اليوم برئاسة فرنسا وأتطلع بشدة للعمل معه
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LBCI News Lebanon
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