حمية الديتوكس الأفضل لخسارة الوزن!

الإعلان

حمية الديتوكس الأنسب ليست تلك التي توهمنا بأننا سنتخلّص من السموم في أجسامنا لأن هذه الأخيرة هي التي تقوم بذلك تلقائياً بل هي تلك القائمة على الـ Mediterranean diet.هذه الحمية تقضي بعدم تناول الدهون المشبعة التي تأتي من البروتينات الموجودة في اللحوم الحيوانية والأطعمة المصنعة.في المقابل يجب الإكثار من تناول الحبوب، الخضار، الفاكهة وكلّ أنواع الثمار البحرية. هذا النوع من الديتوكس يساهم في تعزيز الفيتامينات والمعادن لخسارة الوزن والراحة النفسية.شاهدوا الفيديو لمعرفة ما قالته أخصائية التغذية داييل زغيب للـ LBCI: