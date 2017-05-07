آخر الأخبار
07 أيار 2017
07/05/2017 16:46:39
ماكرون: سأعمل على انهاء الأسباب التي دفعت البعض الى التصويت للتطرف واعتبارا من الغد علينا تعزيز الاقتصاد ومهمة كبيرة بانتظارنا
ماكرون: سأعمل على انهاء الأسباب التي دفعت البعض الى التصويت للتطرف واعتبارا من الغد علينا تعزيز الاقتصاد ومهمة كبيرة بانتظارنا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأسباب,انهاء,سأعمل,ماكرون,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً