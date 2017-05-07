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07 أيار 2017
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ماكرون: سأعمل على انهاء الأسباب التي دفعت البعض الى التصويت للتطرف واعتبارا من الغد علينا تعزيز الاقتصاد ومهمة كبيرة بانتظارنا

ماكرون: سأعمل على انهاء الأسباب التي دفعت البعض الى التصويت للتطرف واعتبارا من الغد علينا تعزيز الاقتصاد ومهمة كبيرة بانتظارنا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأسباب,انهاء,سأعمل,ماكرون,
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ماكرون: سأعمل على انهاء الأسباب التي دفعت البعض الى التصويت للتطرف واعتبارا من الغد علينا تعزيز الاقتصاد ومهمة كبيرة بانتظارنا
 
 
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