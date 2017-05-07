ماذا أعلنت لوبن عقب خسارتها سباق الرئاسة؟

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أعلنت مارين لوبن عقب خسارتها سباق الرئاسة الفرنسية لصالح إيمانويل ماكرون "اتصلت بماكرون لتهنئته بانتخابه ولانني حريصة على المصلحة العليا للبلاد وقد تمنيت له النجاح في ظل التحديات الهائلة التي تواجهها فرنسا".وأضافت في خطاب مقتضب لأنصارها من مقرها العام، "الجبهة الوطنية، يجب أن تجدد نفسها بصورة جذرية لكي ترقى لمستوى الفرصة التاريخية وتلبي توقعات الشعب الفرنسي".واشادت لوبن بنتيجة تاريخية وكبيرة لحزبها لافتة الى ان الجبهة الوطنية ستكون قوة المعارضة الرئيسية لماكرون، وستقود الجبهة الوطنية الى الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران.