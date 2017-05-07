لحام للمتضامنين معه: كل انسان يحتاج لأن تحفظ كرامته

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اشار البطريرك غريغوريوس الثالث لحام المستقيل الى أن "كل انسان يحتاج لأن تحفظ كرامته، ولذلك في هذا التصرف، ومع محبتي لقداسة البابا ولكل المسؤولين في الدوائر، كان من الضروري ان يكون هناك تنسيق أكثر في طريقة الانتقال، وطريقة ما أردته أنا من ان اترك المكان لغيري للعمل، ولكن بطريقة أكثر انسجاما، ولكن مع ذلك فانا سأبقى كما قلت في كلمتي اتابع الموضوع مع قداسة البابا والمسؤولين، حتى تكون الكنيسة دائما في كرامتها أمام شعبها".وكان قد تظاهر عدد من الاشخاص في باحة المقر البطريركي للروم الكاثوليك في الربوة، تضامنا مع البطريرك لحام، ورفضا لطريقة قرار قبول استقالته، والتي يرون أنها لم تراع كرامة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك.