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لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب رياض رحال إلى أن "الرئيس الحريري أخذ على عاتقه منذ أن أصبح رئيسا للحكومة، النظر بأوضاع المواطن والوقوف عند هواجسه الأمنية والاقتصادية".وعن نيّة الرئيس الحريري عقد جلسات حكومية في عدد من المناطق اللبنانية والمحافظات والتي ستكون مخصصة لبحث أوضاع وشؤون كل منطقة ومحافظة حيث تعقد الجلسة، أكد رحال لـأن "هذه الخطوة إنما تصب في إطار إصراره على تحقيق الإنماء المتوازن. إذ لطالما شكل التفاوت في أوضاع المناطق في مستوى التنمية، احدى السمات المعيقة لتطور الاقتصاد، ولتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لهذه المناطق".