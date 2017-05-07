أخبار دولية
07 أيار 2017
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ماكرون يناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع ماي

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ماكرون يناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع ماي

كشفت مصادر ان الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون تحدث هاتفيا بعد فوزه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووعدها بزيارة برلين قريبا وناقش خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع رئيسة الوزراء البريطانية.

 
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ولفت مصدر مقرب من ماكرون الى ان الحديث مع ميركل دار لمدة 10 دقائق .  

 

ماي ناقشت مع ماكرون خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي

 

وناقشت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مسألة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي مع ماكرون بعد فوزه.

 

وأعلن متحدث أن "الزعيمين ناقشا باقتضاب مسألة بريكست، وكررت رئيسة الوزراء رغبة المملكة المتحدة بشراكة قوية مع اتحاد أوروبي ينعم بالأمن والرخاء بعد أن نغادره".

 

وأشار مساعدون لماكرون إلى انه تحدث أيضا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

  
من جهة أخرى، اعلن الكرملين الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برقية تهنئة للرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون وأبلغه أن روسيا مستعدة للتعاون البناء فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والعالمية
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