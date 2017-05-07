أخبار دولية
07 أيار 2017
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مقتل زعيم داعش في أفغانستان بعملية مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية

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مقتل زعيم داعش في أفغانستان بعملية مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية

أعلن مسؤولون أميركيون وأفغان يوم الأحد ان زعيم تنظيم داعش في أفغانستان عبد الحسيب قتل  في عملية مشتركة للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان في 27 نيسان.

 
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وكشف بيان أن عبد الحسيب، الذي عين العام الماضي بعد مقتل سلفه حفيظ سعيد خان في غارة بطائرة أميركية بدون طيار، أمر بسلسلة من الهجمات الكبيرة منها هجوم في آذار على المستشفى العسكري الرئيسي في كابول نفذته مجموعة تنكرت في زي أطباء.

 

 وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن عبد الحسيب قتل على الأرجح الشهر الماضي خلال هجوم للقوات الأفغانية والأميركية الخاصة في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان.

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