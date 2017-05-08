استعدوا لموجة حر...في اليومين المقبلين

الإعلان

يستمر الطقس الربيعي اليوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة، وتضرب لبنان موجة حر متوسطة الفعالية بدءا من الغد لتنحسر يوم الخميس والجمعة وقد تتجدد نهاية الأسبوع، مصدر الكتل الحارة هي المنطقة الواقعة بين السواحل المصرية وشبه جزيرة سيناء.الاثنين 8/5/2017:طقس ربيعي مع بعض السحب المرتفعة خصوصا في فترة بعد الظهر مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 15 و 26 درجة.الثلاثاء 9/5/2017:يتحول الطقس الى حار وجاف حتى على المرتفعات، والاجواء تكون غائمة جزئيا الى غائمة بسحب مرتفعة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 20 و 32 درجة بالتوازي مع انخفاض الرطوبة واحتمال تواجد بعض الغبار في الأجواء.الأربعاء 10/5/2017:يستمر الطقس حار وجاف مع استمرار درجات الحرارة فوق معدلاتها والتي تتراوح ساحلا بين 21 و 33 درجة والرطوبة تبقى منخفضة مع تواجد بعض الغبار في الأجواء.