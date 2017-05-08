أبي خليل مصرّ على المناقصة ويراجع مجلس الوزراء

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اقتصرت جلسة فض عروض مناقصة سفن إنتاج الكهرباء في وزارة الطاقة اليوم على فض العروض التقنية على ان يتم إعداد تقرير يرفع إلى الوزير سيزار ابي خليل لرفعه إلى مجلس الوزراء، ليتم استكمال فض العروض المالية في الأيام المقبلة.وشدد ابي خليل في بداية المناقصة على قانونية المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط كانت قد اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.واعتبر ابي خليل أن المؤسسات العامة لا تقوم بمناقصاتها في دائرة المناقصات.وشاركت في المناقصة 8 شركات بالاضافة الى اللجنة التي ستتولى فض العروض والمؤلفة من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات العدل والبيئة والمالية .وبحسب المعلومات، ففي الجلسة لم يتم الاطلاع على العروض المالية والتقنية للشركات بل التاكد من ان كل الشركات تقدمت بالاوراق اللازمة.وتبين ان شركتي كارادونيز التركية وسي باور الاميركية تقدمتا بكامل الاوراق، بينما الشركات الاخرى لا تزال اوراقها ناقصة.