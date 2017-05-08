ابو فاعور: إقرار تغطية علاج بعض الحالات الصحية خارج لبنان لا يحتمل التأجيل

أسف عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور ان الخلافات السياسية حالت دون إقرار مجلس الوزراء للآلية المقدمة من قبل وزير الصحة غسان حاصباني لتغطية علاج الحالات الصحية للمواطنين اللبنانيين خارج لبنان وهي التي لا تحتمل التأجيل بسبب وجود مرضى لبنانيين معظمهم من الأطفال في حالات طبية حرجة لا تحتمل التأخير ومنهم أطفال بين الحياة والموت.

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وسأل: "لو كان الطفل المريض ابنا لأحد المسؤولين هل كان البعض سيتصرف بنفس الطريقة ام بشكل مختلف؟".

وتمنى ابو فاعور على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى رئيس الحكومة سعد الحريري إعطاء هذه القضية الاهتمام واقرار الالية سريعا للاسراع باقرار المساعدات او الموافقة استثنائيا على الحالات المقدمة والتي لا علاج لها في لبنان والمستوفية لشروط وزارة الصحة العامة كجزء من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها لا سيما الفقراء منهم.