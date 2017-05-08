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08 أيار 2017
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ابي خليل شدد في بداية مناقصة استقدام المزيد من السفن لإنتاج الطاقة على قانونية المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط اعدته حكومة ميقاتي

ابي خليل شدد في بداية مناقصة استقدام المزيد من السفن لإنتاج الطاقة على قانونية المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط اعدته حكومة ميقاتي Lebanon, news ,lbci ,أخبار بداية,خليل,
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ابي خليل شدد في بداية مناقصة استقدام المزيد من السفن لإنتاج الطاقة على قانونية المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط اعدته حكومة ميقاتي
 
 
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