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08 أيار 2017
08/05/2017 04:25:40
ابي خليل شدد في بداية مناقصة استقدام المزيد من السفن لإنتاج الطاقة على قانونية المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط اعدته حكومة ميقاتي
ابي خليل شدد في بداية مناقصة استقدام المزيد من السفن لإنتاج الطاقة على قانونية المناقصة التي تتم وفق دفتر شروط اعدته حكومة ميقاتي
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LBCI News Lebanon
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