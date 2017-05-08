بين المعارضة والنظام في سوريا...حواجز تتداعى

بدأ مقاتلون معارضون ومدنيون الاثنين الخروج من حي برزة في دمشق وفق ما افاد التلفزيون السوري الرسمي في اول عملية اجلاء للفصائل المعارضة من العاصمة السورية منذ بدء النزاع في 2011.
ونقل التلفزيون الرسمي في خبر عاجل "بدء خروج المسلحين مع البعض من عائلاتهم من حي برزة على متن 40 حافلة باتجاه الشمال السوري".
واشنطن تدرس الاقتراح الروسي بشأن "تخفيف التصعيد" في سوريا
وفي سياق آخر، اعلن وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ان الولايات المتحدة تدرس بعناية اقتراح روسيا اقامة مناطق "لتخفيف التصعيد" في سوريا لمعرفة ما اذا كانت قابلة للتطبيق.
وقال وزير الدفاع للصحافيين لدى وصوله الى كوبنهاغن: "لكل الحروب نهاية ونسعى منذ وقت طويل الى كيفية انهاء هذه الحرب في سوريا.
ويلحظ الاقتراح الروسي الذي دخل حيز التنفيذ السبت اقامة اربع مناطق "لتخفيف التصعيد" في سوريا تقترن ب"مناطق آمنة" تقيم فيها الدول الضامنة مواقع مراقبة مع "اطراف اخرين" اذا اقتضى الامر.